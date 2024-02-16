Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda 5 uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 5, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahıs olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
İHA
Kayseri Gündem

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