Uyuşturucu taciri 20 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 1 kilo 623 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 55 kişiden 20'si tutuklandı.

Uyuşturucu taciri 20 kişi tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 1 kilo 623 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 55 kişiden 20’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 01-08 Aralık tarihleri arasında yapılan 24 operasyonda 55 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Bu şahıslardan 20’si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken; operasyonlarda toplamda 1 kilo 623,35 gram uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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