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  • Kayseri'de yasadışı eylemlere katılan şüpheliler suç makinası çıktı

Kayseri'de yasadışı eylemlere katılan şüpheliler suç makinası çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasının ardından artan yasadışı eylemler ve provokatif sosyal medya paylaşımlarına karşı sıkı bir operasyon gerçekleştirdi. Dört gün süren çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan toplam 31 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de yasadışı eylemlere katılan şüpheliler suç makinası çıktı

Gözaltına alınan şahısların, cinsel istismar, terör örgütü propagandası, kasten yaralama, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi ciddi suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Eylem yapanlar hakkında, 2911 sayılı kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme gibi suçlamalarla işlem yapıldı. Yargı önüne çıkarılan bu şahıslardan 5'i tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaylar sırasında, müdahale eden bir polis memuru hafif yaralanarak hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Emniyet yetkilileri, "Sokaklarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" dedi.

Kayseri'deki bu gelişmeler, şehirdeki güvenlik önlemlerinin arttığını gösteriyor.

Haber Merkezi

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