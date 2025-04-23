Kayseri'de yayınlanan Ünsiyet Dergisi 13. Sayıya Ulaştı

Ünsiyet Dergisinin, İmtiyaz Sahipliğini Kayseri Bilgi Kültür Derneği adına aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi üyesi olan Şair-Yazar İbrahim Şahin yapmaktadır.

Yazı İşleri Müdürlüğü’nü Yazar Mustafa Doğu, Genel Yayın Yönetmenliğini İlahiyatçı-Yazar Celalettin Sipahioğlu yürütmektedir.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Eğitimci-Yazar Vedat Önal’ın da derginin her sayısında katkıda bulunduğu Ünsiyet Dergisi yayın kurulunda Kayseri’nin düşünce ve fikir dünyasında katkısı olan birçok isim yer alıyor.

Aylık olarak yayınlanan Ünsiyet Dergisinde her ay bir dosya konusu ele alınıyor. Her ay ele alınan dosya konuları farklı yazarlar tarafından değişik açılardan ele alınıyor.

İlmi, kültürel ve fikri yazılarla okuyucusu ile buluşan Ünsiyet Dergisi, Kayserili yazar, şair ve düşünce insanlarını bir araya getiren bir platform olma özelliğini kazanmış bulunuyor.

Bu yönüyle Kayseri’nin düşünce ve kültür dünyasına önemli katkısı olan bir yayın olma özelliğini de şimdiden kazanmış durumda. Son olarak yayınlanan 13. sayısında ise “Adalet ve Liyakat” konuları ele alındı. Bu önemli konular çeşitli açılardan enine boyuna ele alınarak okuyuculara sunuldu. Ünsiyet Dergisinin bundan sonraki aylarda da dikkat çekici dosya konuları ile okuyucusu ile buluşması bekleniyor.