19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan K.K.(43) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan K.K.(43) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Altun, Kayseri Gündem'i Ziyaret Etti
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Altun, Kayseri Gündem'i Ziyaret Etti
Altın Bayrak ödüllü 23 Nisan'a özel çocuk koşusu düzenlenecek
Altın Bayrak ödüllü 23 Nisan’a özel çocuk koşusu düzenlenecek
Genç Kızılay Kayseri Tiyatro Topluluğu, 'Ah Şu Gençler' ile Büyüledi!
Genç Kızılay Kayseri Tiyatro Topluluğu, “Ah Şu Gençler” ile Büyüledi!
Kavgaya müdehale sırasında şehit edilen polisin cinayet zanlısının cezası artırıldı
Kavgaya müdehale sırasında şehit edilen polisin cinayet zanlısının cezası artırıldı
Türkiye'nin Güvenlik Vizyonu: Caydırıcı Güç ve Uluslararası İşbirliği
Türkiye’nin Güvenlik Vizyonu: Caydırıcı Güç ve Uluslararası İşbirliği
Hulusi Akar, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi
Hulusi Akar, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı’nda Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!