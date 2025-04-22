19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan K.K.(43) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan K.K.(43) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.