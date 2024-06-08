Kayseri'de YKS heyecanı başladı

Kayseri’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu başladı.

YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) maratonu, bütün Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de başladı. Kayseri’de binlerce aday sınavın yapılacağı okullarda sınava girdi. Saat 8.30 itibari ile okullar önünde toplanan adaylar ve aileleri kapıların açılmasını bekledi. Daha sonra adaylar yapılan kimlik kontrollerinin ardından okullara alındı. Çocukları sınava giren veliler de dışarıda heyecanlı bekleyişe başladı. Bekleyiş sırasında bazı veliler çocukları için Kuranı Kerim okudu.

Saat 10.15’te başlayan Temel Yeterlilik Testinde adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanınıyor. Öte yandan YKS maratonunda ikinci oturum ise yarın gerçekleştirilecek. Saat 10.15’te başlayacak Alan Yeterlilik Testinde ise adaylara toplam 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre tanınacak. Sınavın üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi de yine yarın saat 15.45’te başlayacak ve adaylara 80 soru için 120 dakika süre tanınacak.