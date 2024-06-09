Kayseri'de YKS'nin ikinci oturumu (AYT) başladı

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini gerçekleştirmek için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) Kayseri’de de başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’de de YKS heyecanı sürüyor. Dün ilk oturumu tamamlayan adaylar, bugün ikinci oturum olan AYT için yeniden okulların yolunu tuttu. Adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava gireceği okula geldi. Üzerleri aranan öğrenciler okullara alındı. Saatin 10.00’ı göstermesi ile kapılar kapandı. Öğrenciler içeride aileleri ise dışarıda ter döktü. Şehirde sınavın sorunsuz geçmesi için geniş güvenlik önlemleri alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınavın yapılacağı okullarda güvenliği sağlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren görev aldı. Adayların sınav merkezlerine girişleri sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için titizlikle çalışıldı.

Bugün gerçekleştirilecek olan AYT sabah saat 10.15’te başlarken, 180 dakika sürecek. AYT’de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek. Sınavın son oturumu olan YDT ise saat 15.45’te başlayıp 120 dakika sürecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık YDT’de, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS sonuçları; ÖSYM tarafından 10 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, tercih dönemine girerek hayallerindeki üniversitelere yerleşebilmek için tercihlerini yapacak.