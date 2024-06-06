Kayseri'de YKS'ye girenlerin yüzde 57'si mezun öğrenciler

YKS 2024 sınavına sayılı saatler kala adaylar sınava ilişkin diğer detayları da araştırmaya başladı. ÖSYM sınava katılacak aday sayısına ilişkin bilgileri duyururken öte yandan kimlik sorunu yaşayacak öğrenciler için de nüfus müdürlükleri ile ilgili açıklama geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yurt genelindeki nüfus müdürlüklerinin hafta sonu da hizmet vereceğini açıkladı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, tüm Türkiye'de aynı anda 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum halinde uygulanacak.

ÜLKE GENELİNDE 3 MİLYON 36 BİN 945 ADAY SINAVDA TER DÖKECEK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğunu bildirdi.

Ayrıca Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse Kayseri’de sınava girecek toplam 56 bin 480 aday olduğunu ve bunlardan 23 bin 939 aday 12. sınıf öğrencisi olduğunu açıkladı.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse sınava gireceklere başarılar temennisinde bulunarak, “Sağlıklı ve mutlu bir gelecek için her zaman öğrencilerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize, hayallerindeki hedeflerine ulaşması temenni ediyorum. Değerli öğrencilerimizin Zihinleri açık, Başarı daim olsun” ifadelerine yer verdi.

YKS'nin 8 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptığını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi: "9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan 1172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak."

EN GENÇ ADAY 15, EN YAŞLI ADAY 85 YAŞINDA

Ersoy, 2024-YKS'ye başvuran adayların 1 milyon 580 bin 984'ünün kadın, 1 milyon 455 bin 961'inin erkek olduğunu belirterek, "En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında. Sınava başvuranlar, 17-23 yaş arasında yoğunlaşmış durumda, 50 yaş ve üzeri 26 bin 331 aday başvurusu bulunuyor. 34 yaş üstü kadın aday sayısı ise 118 bin 923 olmuştur." ifadelerini kullandı.

ÜLKE GENELİNDE 1 MİLYON 404 BİN ADAY İLK KEZ BAŞVURDU

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Adayların 1 milyon 404 bin 156'sı sınava ilk kez başvuru yaparken, 798 bin 409 adayın ikinci başvurusu, 442 bin 64 adayın üçüncü başvurusu, 219 bin 390 adayın dördüncü başvurusu, 172 bin 926 aday ise beş ve daha fazla başvuru yapmış durumda." ifadesini kullandı.