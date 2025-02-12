Kayseri'de yollar açık
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise yol durumu hakkında bilgilendirme yapıldı ve Kayseri geneli yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.
Kayseri’de kar yağışı etkisini gösterirken merkezde de kar yağışı hakim oldu. Kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 12.02. 2025 günü 08:30 saati itibarı ile yol durumları hakkında bilgilendirme yaptı.
Kayseri/Nevşehir karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Ankara karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Sivas karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Malatya karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Yozgat karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Niğde karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Gürün karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Göksun karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.