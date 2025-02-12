YRP Kocasinan İlçe Başkanlığı'nda görev değişimi

Yeniden Refah Partisi Kayseri Kocasinan ilçe başkanlığında görev değişimi yaşandı. YRP Kocasinan İlçe Başkanlığı'na Hacı Ömer Oymaağaçlı getirildi.

HACI ÖMER OYMAAĞAÇLI KİMDİR?

Kocasinan ilçe başkanı olarak atanan Hacı Ömer Oymaağaçlı, uçak elektrik ve elektronik teknikeri olarak Erkilet hava üstünden emekli oldu. Birçok sosyal yardım kuruluşunda ve stk'da görev alan Oymaağaçlı Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşundan itibaren aktif görev aldı. Oymaağaçlı, evli ve 3 çocuk sahibidir.