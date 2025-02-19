Kayseri'de yollar açık
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kar ve yağmur yağışı sonrası yol durumu hakkında bilgilendirme yapıldı ve Kayseri geneli yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.
Kayseri’de kar ve yağmur yağışı etkisini gösterirken hava şartları sebebiyle ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 19.02.2025 günü 08:30 saati itibarı ile yol durumları hakkında bilgilendirme yaptı.
Kayseri / Erciyes Yolu hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri / Nevşehir Karayolu hava kapalı, yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri / Ankara Karayolu hava kapalı, yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri / Sivas Karayolu hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri / Malatya Karayolu hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri / Yozgat Karayolu hava kapalı, yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri / Niğde Karayolu hava kapalı, yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri / Gürün Karayolu hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri / Göksun Karayolu hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.