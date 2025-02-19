Kayseri'de 38 şok uygulama: 6 bin 356 kişi sorgulandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 38 şok uygulamada 6 bin 356 şahıs ve 2 bin 354 oto sorgusu yapılarak 174 park-bahçe kontrol edildi. Aranan 10 şahıs yakalanırken 9 şahıs hakkında toplam 35,19 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 45 ekip ve 170 personelle yapılan çalışmalar neticesinde; 38 şok uygulamada, 6 bin 356 şahıs ve 2 bin 354 oto sorgusu yapılarak 174 park-bahçe kontrol edildi. Bu kapsamda: aranan 10 şahıs yakalandı 9 şahıs hakkında toplam 35,19 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. Yoklama kaçağı 10 şahsa işlem yapılırken, 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 3 adet hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.