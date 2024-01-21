Kayseri'de zimmetine para geçiren Zabıt Katibi tutuklandı

Kayseri Adalet Sarayı'nda bir mahkeme kalemine verilen 3 milyon TL teminat ödemesini zimmetine geçirip ortadan kaybolduğu iddia edilen zabıt katibi yakalandı. Katip çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de zimmetine para geçiren Zabıt Katibi tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Adalet Sarayı’nda bir mahkeme kalemine verilen 3 milyon TL teminat ödemesini zimmetine geçirip ortadan kaybolduğu iddia edilen zabıt katibi yakalandı. Katip çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 5’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir dosyada verilen 250 bin TL teminatın mahkemede görevli zabıt katibi A.T.’nin hesabına geçtiği tespit edildi. Başlatılan soruşturmada katip tarafından yapılan işlemler inceleme altına alınırken, A.T. hakkında gözaltı kararı verildi. 10 Ocak tarihinde firar eden katip, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.T.’nin çalıştığı mahkemenin kaleminde yapılan incelemelerde yaklaşık 3 milyon TL’lik teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddia edildi.

Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan katip A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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