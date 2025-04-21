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Kayseri'deki 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği Coşkuyla Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, baştan sona dolu dolu geçen etkinliklerle dikkat çekiyor. 10 gün boyunca sürecek olan fuar, ilgi gören yayınevleri, yazarlar ve binlerce kitapla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kayseri'deki 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği Coşkuyla Devam Ediyor

Etkinliğin ikinci gününde çocuklarla bir araya gelen organizatör ekip, onlara kitap hediye etti, çeşitli aktivitelerde bulundu ve yazarlara sorular yöneltti. Katılımcılara hitap eden bir bilgi akışı sağlanırken, velilerin de etkinlikten memnuniyeti gözlemlendi.

Fuar, kitaplarla dolu stantları ve eğlenceli etkinlikleriyle dolup taşarken, her yaştan okuyucuya hitap eden farklı projeler ve aktiviteler sunuyor. Kayserili vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuara herkesin katılması teşvik ediliyor.

Fuar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile de birleştirilerek, çocukların bayram coşkusunu artıran bir atmosfer sunuyor. Ziyaretçiler, kitapların yanı sıra eğlenceli oyunlardan ve söyleşilerden de yararlanma fırsatı buluyor. Tüm Kayserililerin bu keyifli etkinliğe katılması için davetler sürüyor.

Haber Merkezi

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