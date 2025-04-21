Develi İlçesine 12 Milyon TL'lik Atık Su Yatırımı

Gerçekleştirilen yatırımlarla, mevcut altyapının modernizasyonu hedeflenirken, su ve kanalizasyon hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda, artan yapılaşma nedeniyle yetersiz kalan mevcut foseptik yapısı bypass edilerek, atık suların yerleşim dışına çıkarılması sağlandı. Böylece, çevreye zarar vermeyen bir yönetim şekli ile hem halkın rahatsızlığının giderilmesi hem de doğanın korunması hedefleniyor.

Yetkililer, bu projenin, Kayseri’nin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşınmasında önemli bir adım olduğunu vurgularken, altyapı çalışmaları için diğer ilçelerde de benzer hassasiyetin gösterileceği belirtildi.