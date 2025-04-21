Develi İlçesine 12 Milyon TL'lik Atık Su Yatırımı

Kayseri'de Develi ilçesine bağlı Zile Mahallesi'nde, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından gerçekleştirilen atık su yatırımının maliyeti 12 milyon 58 bin TL olarak belirlendi. Proje kapsamında, bölgedeki kanalizasyon hatları, foseptik yapısı, doğal arıtma tesisi ve deşarj hattı inşa edildi.

Develi İlçesine 12 Milyon TL'lik Atık Su Yatırımı

Gerçekleştirilen yatırımlarla, mevcut altyapının modernizasyonu hedeflenirken, su ve kanalizasyon hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda, artan yapılaşma nedeniyle yetersiz kalan mevcut foseptik yapısı bypass edilerek, atık suların yerleşim dışına çıkarılması sağlandı. Böylece, çevreye zarar vermeyen bir yönetim şekli ile hem halkın rahatsızlığının giderilmesi hem de doğanın korunması hedefleniyor.

Yetkililer, bu projenin, Kayseri’nin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşınmasında önemli bir adım olduğunu vurgularken, altyapı çalışmaları için diğer ilçelerde de benzer hassasiyetin gösterileceği belirtildi.

Haber Merkezi

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