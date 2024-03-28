Kayseri'deki bu çarşı Türkiye'ye örnek olacak

'Önce ticaret, önce turizm' diyerek yeni dönem projeleri ile Melikgazi'de insan odaklı hizmetler yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Düğün Çarşısı projesi ile Türkiye'de örnek olacaklarını belirtti.

Kayseri'deki bu çarşı Türkiye'ye örnek olacak
Kayseri GündemEditör

‘Önce ticaret, önce turizm’ diyerek yeni dönem projeleri ile Melikgazi’de insan odaklı hizmetler yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Düğün Çarşısı projesi ile Türkiye’de örnek olacaklarını belirtti.

“Kayseri’ye farklı bir renk katacak”

Kayseri’ye Türkiye’de bir örneği olmayan projeyi kazandıracaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Yeni dönemde Kayseri’nin turizmini ve ticaretini artıracak hedefler ortaya koyduk. Kayseri’nin düğün gelenekleri çok geniş. Mücevherden, takıya, gelinlikten, damatlığa kadar düğünle ilgili her türlü ihtiyaca hitap edecek Düğün Çarşımız esnafımızın yüzünü güldürecek. İçerisinde hem sünnet düğünü hem de nikah töreni için her türlü alışverişin yapılacağı esnaflar olacak. Yalnızca Kayseri’de değil, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Sivas, Yozgat gibi civar illerden gelecek vatandaşlarımıza da hizmet edecek. Hatta belki de İstanbul’dan bile buraya alışveriş yapmaya gelecekler. Bu vesile ile Kayseri esnafımızın yüzü daha da gülecek. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir bölgede şehrin tam göbeğinde yapacağımız Düğün Çarşısı Kayseri’ye farklı bir renk katacak. Melikgazi’mizin her alanını hareketlendirmek istiyoruz. Düğün Çarşımız Kayseri’mize inşallah hayırlı olsun” dedi.

Kayseri'deki bu çarşı Türkiye'ye örnek olacak
Kayseri'deki bu çarşı Türkiye'ye örnek olacak
Kayseri'deki bu çarşı Türkiye'ye örnek olacak
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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