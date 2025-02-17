Kayseri'deki bu şampiyona 86 ülkede takip edilecek

Kentte kış turizminin gözdesi olan Erciyes’e yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Yılın 12 ayı spor ve turizmin merkezi haline gelmesi hedeflenen Erciyes’te düzenlenen dev spor organizasyonları, hem nefes kesmeye devam ediyor hem de Kayseri’nin dünya çapında ilgi odağı haline gelmesini sağlıyor.

Erciyes Kayak Merkezi, 19 mekanik tesisi, 41 kayak pisti ve 112 kilometre pist uzunluğu ile standartların üzerinde bir kayak merkezi olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda, 15-16 Mart günlerinde Kayserili vatandaşlar ve ziyaretçiler, FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı izlemek ve bu güzellikleri paylaşmak üzere Erciyes'e davet ediliyor.

Erciyes Kayak Merkezi, şu ana kadar 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı ve gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelen ziyaretçilerle Kayseri’ye ekonomik olarak büyük katkı sağladı. Şampiyonada emeği geçenlere teşekkür edilerek, kar yağışlarıyla sezonun uzaması temenni ediliyor.

FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Erciyes A.Ş., Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM), Spor Toto ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun iş birliğiyle gerçekleşecek. Bu uluslararası etkinlik, hem Türkiye'yi hem de Kayseri’yi tanıtacak önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.