Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu bağlantı çalışmaları devam ediyor

İncelemeye katılan yetkililer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Proje kapsamında, 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi olarak nitelendirilen Erciyes Organize Sanayi Bölgesi'nde, İldem ve Yeşilyurt Mahallelerinin Gesi üzerinden ana arter bağlamında bağlantı sağlayacağı bir yol inşa ediliyor. Yolun iki buçuk kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olduğu belirtildi.

Proje, Kayseri'deki yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde alternatif ulaşım imkânı sunarak, trafiği rahatlatmayı amaçlıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte, çevredeki esnaf ve vatandaşlar da projeye destek veriyor ve sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için iş birliği içerisinde çalışıyor. Bu yeni yol sayesinde, Kayseri'de ulaşım altyapısının güçlenmesi ve şehir trafiğinin daha akıcı hale gelmesi bekleniyor.