KOM ekipleri tarafından 16 şahıs yakalandı
KOM şube ekipleri tarafından il geneli operasyonlar düzenlendi.
- 16.11.2023 14:29
- Güncelleme: 16.11.2023 14:29
- 105
Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM şube ekipleri tarafından, Kayseri geneli bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli şahıs yakalandı.
Operasyonlarda; 183 bin 900 Makaron, 32 paket gümrük kaçağı sigara, Kaçak cep telefonu, 99 Kg kaçak tütün, 66 adet elektronik sigara, 30 adet kaçak puro, 2 adet sigara sarma makinası, 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet fişek ele geçirildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN