Kayseri'deki olaylara yayın yasağı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin, yabancı uyruklu çocuğu taciz etmesinin ardından Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği’nce yayın yasağı getirildi.

Danişmentgazi Mahallesi’nde iddialara göre yabancı uyruklu bir kişi, yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahale etti.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini de artırdı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken; Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği’nce; mağdur ve ailelerinin toplum sağlığı ve ahlakını korumak ve yaşanan hadise sonrası toplumsal olayların önüne geçebilmek için yaşanan toplumsal olaylar ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte yayın yasağı getirildi.