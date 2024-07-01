Üretim ve istihdama destek için teknoloji transferi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; iş gücü piyasasına yönelik yenilikçi ve teknoloji odaklı bir hamleyle, işçi ve işvereni bir araya getiren dijital platformunu Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne sunuyor. Kayseri Kariyer Merkezi tarafından da verimli bir şekilde kullanılan başarılı platform Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne de hizmet verecek.

Türkiye’nin üreten eli, düşünen beyni Kayseri’nin yerel yönetimde marka değeri Büyükşehir Belediyesi, hem yerel ekonomiyi canlandırma potansiyeli hem de şehirlerarası dayanışmayı güçlendirmesi bakımından önemli bir adım attı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iş gücü piyasasına yönelik yenilikçi ve teknoloji odaklı bir hamleyle, işçi ve işvereni bir araya getiren dijital platformunu Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne sunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve Kayseri Kariyer Merkezi tarafından verimli bir şekilde kullanılan bu platform, iş gücü verimliliğini artırmayı ve işsizlikle mücadelede etkili bir araç olmayı hedefliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin de kullanmaya başlayacağı yazılım, iş arayanlar ve işverenler için önemli bir kaynak sunarken Kayseri Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi paylaşarak, her iki şehrin de refah seviyesini birlikte arttırmayı amaçlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin dijital platformu, işçi ve işverenlerin kolayca bir araya gelmesini sağlayarak, iş gücü piyasasında verimliliği arttırmayı hedefliyor. Kullanıcı dostu ara yüzü ve gelişmiş algoritmaları sayesinde iş arayanlar, yeteneklerine uygun iş fırsatlarına hızla ulaşabiliyor, işverenler ise ihtiyaçlarına uygun adayları kolayca bulabiliyor. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesi, diğer belediyeler için de örnek teşkil ediyor. Teknoloji ve sosyal sorumluluk projelerinde öncü rol üstlenen Kayseri, bu tür iş birlikleri ile Türkiye’nin dört bir yanına ilham vermeye devam ediyor.

Bu önemli adım, ekonomik açıdan büyük bir değer taşırken şehirlerarasındaki bu tür iş birlikleri ile yerel yönetimlerin güçlenmesi ve halkın refah seviyesinin attırılması amaçlanıyor. Kayseri ve Malatya’nın örnek teşkil eden iş birliği, Türkiye’nin geleceği için de bir model oldu.