Snowboard İl Seçmeleri yapıldı

Snowboard İl Seçmeleri Erciyes Kayak Merkezi Hacılar kapıda gerçekleştirildi.

Snowboard İl Seçmeleri yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard İl Seçmeleri Erciyes Kayak Merkezi Hacılar kapıda gerçekleştirildi. Snowboard Büyük Slalom branşında ilk yaş kategorileri ve birinci gelen isimler şu şekilde; U11 Kategorisinde kadınlarda Bengisu Kesdoğan, erkeklerde Kerem Kocapaşa. U13 Kategorisinde kızlarda Zeynep Dila Arslantaş, erkeklerde ise Yusuf Ali Yurt. U15 kategorisi kızlarda Yağmur İdil Deniz birinci, erkeklerde ise Ömer Faruk Deliktaş. +15 kategorisi kızlarda Azra Acar, erkeklerde ise Ahmet Gazi Altındiş.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Öten kuşlar Kayseri'de şampiyonluk için yarıştı
Öten kuşlar Kayseri'de şampiyonluk için yarıştı
Emniyet ve halk iş birliği suçları önlemeye devam ediyor
Emniyet ve halk iş birliği suçları önlemeye devam ediyor
Milletvekili Akar: 'Türkiye artık özne haline geldi'
Milletvekili Akar: 'Türkiye artık özne haline geldi'
Bariyerlerden Atlayarak Karşıya Geçmeye Çalışan Yayaya Motosiklet Çarptı: 2 Yaralı
Bariyerlerden Atlayarak Karşıya Geçmeye Çalışan Yayaya Motosiklet Çarptı: 2 Yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye Geliyor: Tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye Geliyor: Tarih belli oldu
Ak Parti'li Belediye Başkanları 2025 hedefleri için bir araya geldi
Ak Parti'li Belediye Başkanları 2025 hedefleri için bir araya geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!