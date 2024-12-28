Snowboard İl Seçmeleri yapıldı
Snowboard İl Seçmeleri Erciyes Kayak Merkezi Hacılar kapıda gerçekleştirildi.
Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard İl Seçmeleri Erciyes Kayak Merkezi Hacılar kapıda gerçekleştirildi. Snowboard Büyük Slalom branşında ilk yaş kategorileri ve birinci gelen isimler şu şekilde; U11 Kategorisinde kadınlarda Bengisu Kesdoğan, erkeklerde Kerem Kocapaşa. U13 Kategorisinde kızlarda Zeynep Dila Arslantaş, erkeklerde ise Yusuf Ali Yurt. U15 kategorisi kızlarda Yağmur İdil Deniz birinci, erkeklerde ise Ömer Faruk Deliktaş. +15 kategorisi kızlarda Azra Acar, erkeklerde ise Ahmet Gazi Altındiş.