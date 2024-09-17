'Kayseri'den Gazze'ye: Bir Nefes' programı şehrimizde
Yusuf Kaplan ve Ayçin Kantoğlu'nun da konuşmacı olarak katılacağı, 'Kayseri'den Gazze'ye: Bir Nefes' programı 29 Eylül Pazar akşamı Kadir Has Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.
Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 'Kayseri'den Gazze'ye: Bir Nefes' programı, Erdal Ergenç'in moderatörlüğünde, Yusuf Kaplan, Ayçin Kantoğlu, Yakup Köse, Fatih Tuğra Doruk, Mehmet Ali Bayram, Tayyar Tercan, Ercan Çiftçi ve Mustafa Çakır'ın katılımıyla 29 Eylül 2024 Pazar günü saat: 19.00'da Kadir Has Kültür Merkezi'nde takdim edilecek.