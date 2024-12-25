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Kayseri'den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9-23 Aralık tarihleri arasında ülkesine dönüş yapan Suriyelilerin sayısını açıkladı. Buna göre Kayseri'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı bu tarihler arasında bin 398 oldu.

Kayseri'den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Esed rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9-23 Aralık tarihleri arasında ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı. Yerlikaya, 8 Aralık tarihinden itibaren günlük gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 6,8 kat arttığını duyurdu.

Kayseri'den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

9 Aralık-23 Aralık arasında 23 bin 440 Suriyeli ülkelerine gönüllü geri dönüş yaptı. Kayseri’de ise  9 Aralık-23 Aralık tarihleri arasında bin 398 Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı.

Her ne kadar kayıtlı Göç idaresine kayıtlı gönüllü dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1.398 ise de Kayseri'de kaçak olarak bulunan kayıtsız dönüş yapan Suriyelilerin sayısının bu rakamdan çok yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Haber Merkezi

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