Genç'ten Çopuroğlu'na, 'Sorunları yerinde görürse daha iyi algılar'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP'li Milletvekillerinin Tomarza Devlet Hastanesi hakkındaki açıklamasına yanıt vermişti. Vekil Çopuroğlu'na cevap CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. Vekil Genç paylaştığı videolu paylaşımda, Çopuroğlu'nun Tomarza'ya gidip oradaki vatandaşların sıkıntılarını yerinde dinlemesi gerektigini söyledi. Vekil Genç, açıklamasında, "AK Parti Kayseri milletvekili arkadaş bizim açıklamamızın arkasından o da bir açıklama yapmış. Benim kendisine tavsiyem lütfen gitsin Tomarza sokaklarında Tomarzalı vatandaşlarımıza bir araya gelsin, oradaki sıkıntıları yerinde görürse onların derdiyle dertlenirse çok daha iyi algılar. Türkiye'de yetkililere sorduğunda her şeyde uçuyoruz, Türkiye rekor kırıyor, sağlıkta reform, eğitimde reform, ekonomide reform oluyor. Yetkililere sorduğunuzda alacağınız cevap budur.

Bence siz direkt gidin halkla muhatap olun. Halkın verdiği cevap en doğru cevaptır. Eksikler nedir, sorunlar nedir bence yerinde gelip değerlendirip sorunu gidermek için ugraşırlarsa halk çok daha memnun olur diye düşünüyorum" diye konuştu.