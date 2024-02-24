Kayseri Develililer Derneğinden rol model bir faaliyet daha

Kayseri’de STK ve Dernekçilik faaliyetleri alanında rol model çalışmaları ile ön plana çıkan Develililer Kültür ve Dayanışma Derneği, Develili akademisyenleri bir araya getirdi.

Toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Seyrani Eğitim Vakfı Başkanı Suat Köylüoğlu, Dernek Başkanı İsmail Arslan,

dernek yönetim kurulu üyeleri ve Develili akademisyenler katıldı. Toplantıda konuşan Develililer Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı İsmail Arslan; "Dernek yöneticilerimizle Kayseri, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Nevşehir’deki akademisyenlerimizi bir araya getirerek Develi’miz için yapılabilecek faaliyetler konusunda görüş ve önerilerini aldık. İkinci sefer de halkayı biraz daha genişletmeyi ve ilerleyen yıllarda da tüm ülkemizdeki ve yurt dışında görev yapan Develili akademisyenlerimizi bir araya getirerek ilçemizin gelişmesi ve kalkınmasına nasıl bir katkı suna bileceğimizi tartışıp akademisyenlerimizin görüş ve önerileri almak niyetindeyiz. Dernek Başkan Yardımcısı Yusuf Özdamarlar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirmiş bulanmaktayız. Önümüzdeki yıllarda bu organizasyonların gelişerek ve genişleyerek devam etmesini ve Develili Akademisyenler Platformunun alt yapısını oluşturmaya başladık" dedi.