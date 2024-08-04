Kayseri Emniyeti'nden 'huzur' operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan 'huzur' operasyonunda 13 aranan şahıs yakalanırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Kayseri Emniyeti'nden 'huzur' operasyonu
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan ’huzur’ operasyonunda 13 aranan şahıs yakalanırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen huzur operasyonu çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda; 17,71 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kapsam dışı bıçak ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde toplamda 25 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

İHA
Kayseri Gündem

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