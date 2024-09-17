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  • Kayseri Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Uğur Kulaksız: 'Zamana ihtiyacımız var'

Kayseri Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Uğur Kulaksız: 'Zamana ihtiyacımız var'

3. Lig 4. Grup takımlarından Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında Sebat Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan antrenör Uğur Kulaksız, zamana ihtiyaçları olduğunu ve her geçen hafta daha iyi olacaklarını söyledi.

Kayseri Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Uğur Kulaksız: 'Zamana ihtiyacımız var'
Kayseri GündemEditör

3. Lig 4. Grup takımlarından Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında Sebat Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan antrenör Uğur Kulaksız, zamana ihtiyaçları olduğunu ve her geçen hafta daha iyi olacaklarını söyledi.

Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü Teknik Direktörü Uğur Kulaksız, “Lige hazırlık dönemi içerisindeyiz. Daha sezona tam anlamıyla hazırlamış değiliz. Sebat Gençlikspor karşısında özverili ve zor bir maç oynadık. Oyun ve skor üstünlüğü bizde idi ama buru koruyamadık. Çocukların yüreğine sağlık, iyi mücadele ettik. Alınan 1 puan çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Her geçen hafta daha iyi olacağız. Zamana ihtiyacımız var. Taraftarımızın desteğine layık olmaya çalışacağız” dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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