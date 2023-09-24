Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, 'Kayserimiz spor kenti olma yolunda devam ediyor'

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Mimar Sinan teması ile başladı.

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  • 24.09.2023 09:13
  • Güncelleme: 24.09.2023 09:13
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, 'Kayserimiz spor kenti olma yolunda devam ediyor'

Maratonda konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı “Kayserimiz spor kenti olma yolunda devam ediyor. Avrupa’da da spor şehri olma konusunda da önemli adımlar atıldı. Bugün Kayserimizde spor adına her şey var” dedi. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Kayseri’de bir maratondan daha fazlasını hedefleyerek başlatılan Kayseri Yarı Maratonu, geleneksel hale getirildi. Uluslararası gerçekleşen yarı maratonun 3’üncüsü bugün start aldı. Birincisi Kültepe, ikincisi Erciyes teması ile düzenlenen yarı maratonun üçüncüsünü Mimar Sinan teması olarak belirlendi. 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu olarak gerçekleştirilen maratonda koşucular, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak belirlenen noktalardan dönüş yapıp bitiş noktasına gelecek. 

Maraton öncesi konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Muhteşem bir ortam çok büyük bir katılım var. Uzun süredir bunun hazırlığını yapıyorduk. Spor A.Ş. Büyükşehir Belediyemiz çok güzel bir tanıtım toplantısı ile başladı. Bugün de çok güzel bir hava var, Kayseri muhteşem. Bir maratondan daha fazlası diyoruz da gerçekten bir maratondan daha fazlası bir durum var. Herkes spor yapmaya, 3’de 93’ koşmaya elverişli, gerçekten bugün tablo öyle. İnşallah Kayserimiz spor kenti olma yolunda devam ediyor. Avrupa’da da spor şehri olma konusunda da önemli adımlar atıldı. Bugün Kayserimizde spor adına her şey var. Yoğun bir katılım var 10 bin civarında başvuru var. İnşallah bundan sonrasında da üstüne koyarak çok daha güzel uluslararası atletizm dalında ve diğer branşlarda yarışmalar olacak. Bugün gerçekten çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

1ha

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