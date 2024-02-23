Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Kayseri'de sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kayseri’de sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Kentin farklı bölgelerinde etkili olan siste görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sis ve buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji uyardı

Öte yandan Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından sis ve pus uyarısı yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Sis-pus uyarısı: Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri 19. Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
Kayseri 19. Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
Gazetemiz eski Yazı İşleri Müdürü Cengiz Taştan Erciyesevler Muhtar Adayı
Gazetemiz eski Yazı İşleri Müdürü Cengiz Taştan Erciyesevler Muhtar Adayı
Arıkan'ın 'Gençkart' projesi heyecan uyandırdı
Arıkan'ın 'Gençkart' projesi heyecan uyandırdı
Başkan Yalçın: 'Yaptıklarımızı bir saate sığdıramıyoruz'
Başkan Yalçın: 'Yaptıklarımızı bir saate sığdıramıyoruz'
Başkan Büyükkılıç'tan gençlere 'indirim' furyası
Başkan Büyükkılıç'tan gençlere 'indirim' furyası
Başkan Güneş'ten çiftçilere 'kuraklık' uyarısı: 'Çiftçilerimiz kuraklık sigortalarını mutlaka yaptırsınlar'
Başkan Güneş'ten çiftçilere 'kuraklık' uyarısı: 'Çiftçilerimiz kuraklık sigortalarını mutlaka yaptırsınlar'