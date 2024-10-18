Kayseri Halinde faciadan dönüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Meyve Sebze Hali'nde çıkan ot yangını plastik kasalara sıçrarken yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte iş yerlerine sıçraması da önlendi.

Kayseri Halinde faciadan dönüldü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan ot yangını plastik kasalara sıçrarken yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte iş yerlerine sıçraması da önlendi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi’nde bulunan Kayseri Hal Kompleksi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre çıkan ot yangını kısa sürede büyüyerek işletmelerin arka kısmında bulunan depo alanlarına yakın olan plastik kasalara sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında plastik kasaların büyük kısmı küle dönerken, iş yerlerine sıçramaması da muhtemel bir felaketin önüne geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Tırın içine zulalanmış 730 gram narkotik madde ele geçirildi
Tırın içine zulalanmış 730 gram narkotik madde ele geçirildi
Kayseri Valiliği'nin acı günü
Kayseri Valiliği’nin acı günü
Doç. Dr. Göçmez: 'Sigara içmek bel fıtığını tetikliyor'
Doç. Dr. Göçmez: “Sigara içmek bel fıtığını tetikliyor”
Meteorolojiden 'zirai don' uyarısı
Meteorolojiden 'zirai don' uyarısı
Büyükşehir'in işten çıkardığı şoförün bir suçu da 'pandemide maske takmamak'mış
Büyükşehir'in işten çıkardığı şoförün bir suçu da 'pandemide maske takmamak'mış
Motosiklet hırsızı 2 kişi tutuklandı
Motosiklet hırsızı 2 kişi tutuklandı