Kayseri İl Müftülüğü'ne Durmuş Ayvaz atandı

Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseri İl Müftüsü olarak atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile 11 ilin müftülüğüne yeni atamalar yapıldı. Atama kapsamında; Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseri Müftüsü olarak görevlendirdi.

Durmuş Ayvaz kimdir?

1971 yılında Trabzon İli Beşikdüzü İlçesi Takazlı Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, İmam-Hatip Lisesini Trabzon-Vakfıkebir İmam-Hatip Lisesi’nde okudu. 1990 yılında İmam-Hatip olarak göreve başladı. 1993 yılında girdiği Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. 2000-2003 yılları arasında İstanbul’da Haseki İhtisas kursunu bitirdi. Devamında Düzce İli Akçakoca İlçesi Vaizliğine atandı. Ayvaz sırasıyla; 2003-2005 yılları arasında Şırnak İdil İlçe Müftülüğü, 2005-2010 yılları arasında Amasya Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü, 2010-2015 yılları arasında Bursa Nilüfer İlçe Müftülüğü, 2015-2016 yılları arasında İzmit Çayırova İlçe Müftülüğü, 2016-2018 yılları arasında Bursa Karacabey İlçe Müftülüğü, 2018-2020 yılları arasında Bursa Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Ayvaz, 24 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanan İl Müftüleri kararnamesi ile Amasya İl Müftüsü olarak atandı ve 01.06.2020 tarihinde göreve başladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamlayan Ayvaz, evli ve üç çocuk babasıdır.