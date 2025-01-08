Kayseri İŞKUR'dan İşgücü Uyum Programı: Kamu'ya 1100 kişi alınacak

Program kapsamındaki katılımcılar, destek personeli olarak temizlik, bakım ve onarım işlerinde haftada 3 gün, ayda toplam 12 gün çalışacaklar. Katılımcılara günlük 1.083 TL ödeme yapılacak olup, bu da aylık toplamda 12.996 TL'ye denk geliyor.

Ayrıca, katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası (GSS) primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak. Bu durum, katılımcılara hem finansal destek sunarken hem de sağlık güvencesi sağlamış olacak.

Başvurular hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Kayseri İŞKUR İl Müdürlüğü ile irtibata geçebilirler. Bu fırsatın kaçırılmaması ve istihdam edilecek yeni bireylerin çalışma alışkanlığı ile disiplin kazanmaları hedefleniyor.