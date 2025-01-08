KASKİ'ye 310 milyon TL değerinde 21 yeni iş makinası alındı

KASKİ Germiraltı Tesisleri’nde iş makinesi hizmete alım töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve müdürler katıldı. Burada konuşan Başkan Büyükkılıç "Cenab-ı Allah’a şükrederek, her zaman olduğu gibi yüzümüz gülüyor. Kayseri’mizin güzel insanlarına altyapı alanında ya da şehrimizi daha iyi noktalara taşıma alanında, hizmetin kalitesini arttırma, vatandaşlarımızın yüzündeki tebessümü arttırma alanında güzel çalışmalara imza atıyoruz. Araç gereç donanımımızı da güçlendiriyoruz 21 tane aracımızı böylece hizmetimize dâhil ediyoruz. Tam 310 milyon TL. İnşallah Cenab-ı Allah mahcup etmesin diyorum. Kayseri’mizin güzel insanlarını, bizi seven, güvenen bu dostlarımıza ne yapsak az diye de buradan paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YALÇIN: '20 YILDIR NE TEMİZ SUDA NE DE ATIK SUDA SORUNUMUZ OLMADI'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise yapılan yatırımlarla vatandaşın hayatının kolaylaştırıldığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Çok eski bir kitapta okumuştum. Orada belediye reisinin tarifini yaparken ‘vatandaşın hayatını kolaylaştıran zanaatkâra belediye reisi denir’ diyordu. Siz vatandaşın hayatını kolaylaştırıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Yani evimizin başköşesine kadar birkaç tane musluk her dairede varken, su gelirken hayatı kolaylaştırmak. Sonra da o kullandıklarımızı şehir dışına, 35 kilometre ötede atık su arıtma tesisine ulaştırma, orada temizledikten sonra doğal ortama, Kızılırmak’a verme görevini de KASKİ yapıyor. Daha ne olsun. Bunu yaparken de hem modern cihazlardan istifade ediliyor, hem de ne 20 yıldır temiz suda ne de atık suda hiçbir sorunumuz olmadı. Size ve ekibinize teşekkür ediyorum”

Bu kapsamda; 3 tonluk damperli 3 adet kamyon, 1 adet arazöz su tankeri, 1 adet kanal görüntüleme aracı, 2 adet hmk 102b hidromek kazıcı yükleyici, 1 adet 310 lc-5 hidromek paletli ekskavatör, 2 adet hmk 390 Lc-hd-5 hidromek paletli ekskavatör, 4 adet kombine 4500 metreküp, 1 adet sal yarı römork-lowbed, 2 adet 15 bin litre vidanjör, 2 adet 6 bin litre vidanjör ve 2 adet 6 bin 500 metreküp kombine olmak üzere toplam 21 araç, Büyükşehir bünyesindeki KASKİ araç filosuna eklendi.