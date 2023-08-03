Kayseri itfaiyesi 1 ayda bin 563 olaya müdahale etti

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 1 ayda toplam bin 563 itfai olaya müdahale ederken, 70 denetim gerçekleştirdi. Ayrıca bin 608 eğitim verdi. 

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  • 03.08.2023 10:53
  • Güncelleme: 03.08.2023 10:53
Kayseri itfaiyesi 1 ayda bin 563 olaya müdahale etti

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 1 ayda toplam bin 563 itfai olaya müdahale ederken, 70 denetim gerçekleştirdi. Ayrıca bin 608 eğitim verdi. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Temmuz ayı istatistiklerini açıkladı. Verilere göre itfaiye ekipleri Temmuz ayı içerisinde bin 49 yangına, 110 trafik kazasına ve 6 su baskınına müdahale etti. Ekipler, ayrıca 398 kurtarma olayı gerçekleştirdi. 

Öte yandan İtfaiye ekipleri, 17 istasyon, 55 araç ve 347 personelle 70 denetim gerçekleştirirken, bin 608 eğitim verdi.

1ha

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