Kayseri İtfaiyesi İçin 100 Milyon TL’lik Yatırım

Kentteki yerel yönetim faaliyetleri hızla sürerken, başta altyapı ve sosyal hizmetler olmak üzere birçok alanda önemli hizmetler hayata geçirildi. Bu bağlamda, İtfaiye Daire Başkanlığı da güçlendirilerek daha donanımlı hale getirildi.

Yatırımların Detayları

Son 6 yılda, İtfaiye Daire Başkanlığı’na yapılan toplam yatırım 103 milyon 250 bin TL olarak kaydedildi. Bu yatırımlar, personelin niteliklerinin artırılması ve teşkilatın modernizasyonu için gerçekleştirildi.

İtfaiye birimi, son dönemde bünyesine eklediği 13 tonluk tanker aracı ve enkaz altında canlı görüntüleme cihazları gibi yeni ekipmanlarla donatıldı. Ayrıca, yer altı ve üstü arama kurtarma ekibi ile otomatik tüp dolum ve itfaiye bakım kontrol tesisleri kuruldu. Geçtiğimiz süreçte 2 adet 13 tonluk tanker ve 2 adet 28 metre merdivenli itfaiye aracı alımı için ihale yapıldı.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Kayseri İtfaiyesi, son 6 yıl içinde yaptığı özverili çalışmalarla yalnızca şehre değil, yakın çevresindeki doğal afetlerde de büyük katkılar sağladı. Sel baskınları, depremler ve orman yangınları gibi durumlarda hızlı ve etkili müdahalelerle dikkat çeken İtfaiye, kentin güvenliğini sağlamada önemli bir rol üstlendi.

Bu yatırımlar ve yenilikler, Kayseri’nin güvenliğini artırırken, kentin doğal afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi için atılan büyük adımları temsil ediyor.