Kayseri İtfaiyesi'nden 4 saatlik 'Keçi Kurtarma Operasyonu'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yahyalı ilçesi sınırlarında bulunan Kapuzbaşı Güney Şelaleleri bölgesinde mahsur kalan 4 keçiyi başarılı bir operasyonla kurtardı. Yaklaşık 100 metrelik sarp bir uçurumda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, 4 saat süren özverili bir çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince güvenli şekilde bulunduğu yerden alındı.

İtfaiye ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen profesyonel bir inişle keçilere ulaştı. Operasyonun ardından keçiler, sahibi Ali Aşık’a sağ salim teslim edildi. Kurtarma çalışmasının ardından konuşan İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, “Kapuzbaşı Şelaleleri’nde mahsur kalan keçileri sağ salim kurtardık ve vatandaşımıza teslim ettik. Rabbim bizleri afetlerden ve kazalardan korusun” dedi.

Hayvan sahibi Ali Aşık ise duygularını, “Allah razı olsun sizlerden” sözleriyle ifade ederek Büyükşehir Belediyesi’ne hem teşekkür hem de dua etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 57 araç ve 322 personeliyle sadece Kayseri’de değil, ihtiyaç duyulan her bölgede yangın, trafik kazası, doğal afet ve arama kurtarma gibi olaylara hızlı ve etkin şekilde müdahale etmeye devam ediyor.