Büyükkılıç: 'İşçi ve Emekçi Kardeşlerimiz Ülkemizin Güç Kaynağıdır'

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, güçlü yarınlar ve kalkınmış bir toplum için üretimin önemine dikkat çekerek, “Kalkınmak ve yükselmek üretimle olur, üretim de bilim ve teknolojinin ışığında emek ve gayretle mümkündür. Şehrimiz ve ülkemizin daha aydınlık yarınlara güçlü adımlarla yürümesinde büyük bir katkı sağlayan emeğini, alın terini bu yolda fedakârca ortaya koyan işçi ve emekçi kardeşlerimiz adeta ülkemizin güç kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, Kayseri’nin ticaret, sanayi, tarım ve hayvancılık alanında güçlü potansiyeli ile öne çıkan bir şehir olmasında işçi, emekçi ve üreticilerin temel yapı taşı olduğunu belirterek, “Mobilyanın başkenti Kayseri’miz, üreten, ihracat yapan güçlü sanayisi ile ülkemizin gururu olmayı sürdürürken tarım ve hayvancılık alanında da yükselen bir ivme yakalamıştır. Her alanda üretmeye devam eden işçi ve emekçi kardeşlerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, onları kutluyorum” diye konuştu.

Türkiye yüzyılında istihdam, üretim ve ihracatın katlanarak artacağı yönündeki inanç ve temennilerini de dile getiren Büyükkılıç, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, mesajını şöyle noktaladı:

“Türkiye yüzyılında istihdam, üretim ve ihracatın artarak devam etmesi yönünde gayretlerimizi de hız kesmeden sürdüreceğiz. İşçi ve emekçi kardeşlerimizle, sanayicilerimizle, tarım ve hayvancılık alanındaki üreticilerimizle ve en önemlisi tüm alanlarda gençlerimizi yüreklendiren, teşvik eden hizmet anlayışımızla gece gündüz demeden fedakârca çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle işçi kardeşlerimize ‘iyi ki varsınız’ diyor, daha güçlü bir Kayseri ve Türkiye için gecesini gündüzüne katan, emek verip, alın teri döken tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum.”