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Kayseri Kariyer Merkezi'nde 1 ayda 200'den fazla kişi işe yerleşti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam kuruluşu olan Kayseri Kariyer Merkezi, paydaşları ile iş birliği halinde kentin istihdamına ve üretimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu çerçevede Kayseri Kariyer Merkezi'nde Temmuz ayında 640 başvurudan 207'si işe yerleşti.

Kayseri Kariyer Merkezi'nde 1 ayda 200'den fazla kişi işe yerleşti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin istihdam kuruluşu olan Kayseri Kariyer Merkezi, paydaşları ile iş birliği halinde kentin istihdamına ve üretimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu çerçevede Kayseri Kariyer Merkezi’nde Temmuz ayında 640 başvurudan 207’si işe yerleşti.

Kentte üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve üreticiler gibi istihdamı ilgilendiren 13 paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde istihdam faaliyetlerini sürdüren Kayseri Kariyer Merkezi; paydaş kuruluşları ile istişarelerini de aksatmadan sürdürüyor. Kayseri Kariyer Merkezi Müdürü Kenan Tosun tarafından gerçekleştirilen istişare ziyaretlerinde Kayseri’de mal ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar ile istihdama yönelik bilgi alış verişi gerçekleştirildi. Kayseri Kariyer Merkezi tarafından gerçekleştirilen istihdama yönelik girişimler Temmuz ayında da meyvesini verdi. Söz konusu çalışmalar ile 640 başvuru içerisinden 207 vatandaş iş sahibi olurken, 26 bin 939 da yönlendirme gerçekleştirildi. İlan sayısı 177 olurken, talep edilen işçi miktarı ise 431 olarak gerçekleşti. Böylelikle başvuruda bulunan ortalama her 3 kişiden biri, işe yerleşmiş oldu.

Kayseri Kariyer Merkezi'nde 1 ayda 200'den fazla kişi işe yerleşti
Kayseri Kariyer Merkezi'nde 1 ayda 200'den fazla kişi işe yerleşti
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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