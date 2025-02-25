Kayseri Kırmızı Et Üreticileri'nden 'Zam Yok Bereket Çok' Kampanyasına Destek

Aras, kampanyanın Cumhurbaşkanı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirildiğini belirterek, "Büyük şehirlerde yurtdışından kasaplık hayvan getirilip, daha ucuza et verme şansı bulunuyor. Kayseri'de ise Ticaret Odamızın öncülüğünde ‘Zam Yok Bereket Çok’ kampanyası başlatıldı. Biz de Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği olarak bu kampanyaya destek veriyoruz. Üreticimizin kendi emeği ve çabası ile bu kampanyaya katkı sağlayacağız" diye konuştu.

KAYSERİ'DE KIYMA 449 TL

Aras, perakendecilerin kıymayı 449 TL’den satmalarını önererek, "Ramazan’da bu kampanyaya katkı vermek için kasaplık ve karkas et fiyatlarını yükseltmemek şartı ile perakendecilerin 449 TL’ye kıyma satmasını öneriyoruz. Biz kendi kasaplık ve karkas hayvanlarımıza zam yapmayacağız. Ticaret Odamız kontrollerini yapacaktır. İnşallah bereketli ve hayırlı bir Ramazan geçiririz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri, bu adımlarla Ramazan ayını daha bereketli geçirmeyi hedefliyor.