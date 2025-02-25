Kayseri'ye Bölgesel HPV Tarama Laboratuvarı Müjdesi

Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hayırlı Olsun Kayserim! 7 Şubat 2025 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na verdiğimiz soru önergemiz, Bakanlığımız tarafından olumlu değerlendirilmiş ve Kayseri’de Bölgesel HPV Tarama Laboratuvarı açılması kararlaştırılmıştır. Rahim ağzı kanseri ile mücadelede kritik bir adım olacak Kayseri Bölge HPV Laboratuvarı; Kayseri, Malatya, Sivas ve Yozgat illerimize hizmet verecektir. Aylık 8.000, yıllık 100.000 örnek inceleme kapasitesiyle faaliyet gösterecek bu laboratuvar, erken teşhis ve kanserle mücadelede önemli bir merkez olacaktır. Kadın sağlığını korumak ve erken teşhisi yaygınlaştırmak adına atılan bu adımın hayırlı olmasını diliyor, ilgi ve alakalarından dolayı Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ediyorum."

Kayseri, Malatya, Sivas ve Yozgat illerine hizmet verecek olan bu laboratuvar, rahim ağzı kanseri ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Aylık 8.000, yıllık 100.000 örnek inceleme kapasitesiyle faaliyet gösterecek olan laboratuvar, erken teşhis ve kanserle mücadelede kritik bir rol üstlenecek. Kadın sağlığını korumak ve erken teşhisi yaygınlaştırmak amacıyla atılan bu adım, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.