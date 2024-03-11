Kayseri KOM kaçakçılara göz açtırmadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 8 olayda 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri KOM kaçakçılara göz açtırmadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda 8 olayda 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilimiz genelinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 - 10 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 15 adet kaçak otomobil motoru, 19 adet cep telefonu, 205 adet cep telefonu aksesuarı, 1330 paket sigara, 10 bin ABD doları ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 38 şahıs hakkında

gerekli yasal işlemler yapıldı. Bu şahıslardan adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir

şekilde devam etmektedir" denildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

MHP'li Özdemir: 'Kayseri Cumhur İttifakı'nın medarı iftiharıdır'
MHP'li Özdemir: 'Kayseri Cumhur İttifakı'nın medarı iftiharıdır'
'Deprem sigortası devlet politikası içerisinde olmalı'
'Deprem sigortası devlet politikası içerisinde olmalı'
FETÖ üyesi olmaktan aranan ihraç astsubay yakalandı
FETÖ üyesi olmaktan aranan ihraç astsubay yakalandı
Kültepe kazılarına Koreliler de katılacak
Kültepe kazılarına Koreliler de katılacak
İl Başkanı Fatih Üzüm: '17- 0'ı Cumhuriyet Meydanı'na yazdırırız'
İl Başkanı Fatih Üzüm: '17- 0'ı Cumhuriyet Meydanı'na yazdırırız'
Kayseri'de yabancı uyruklu 83 şahsa işlem yapıldı
Kayseri'de yabancı uyruklu 83 şahsa işlem yapıldı