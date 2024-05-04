Kayseri Liseliler Derneği buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Kayseri Liseliler Derneği’nin düzenlediği Kayseri Liseliler Buluşması etkinliğine katılarak dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Kayseri Lisesi’nden mezun olduğu için son derece mutlu olduğunu dile getiren Başkan Palancıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti; "Yurt dışında böyle kadim okulların mezun dernekleri çok yaygın şekilde faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla Kayseri Lisesi’nin de böyle bir derneğinin olması son derece önemli. Türkiye’de en çok okul yapan belediye olarak eğitime oldukça önem veriyoruz. Son 5 yıl içerisinde ilçemize toplam 21 adet okul kazandırdık. Bu okulların içerisinde Türkiye’ye örnek olacak, inşallah yüz yıl sonra da Kayseri Lisesi gibi hatırlanacak olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’ni hayata geçiriyoruz. Bu dönem kuracağımız diğer bir okul da Dahiler Koleji olacak. Üstün zekalı öğrencilerin eğitim alacakları, Türkiye’nin yüz yılına hitap edecek projelerin ve gençlerin yetiştiği güzel bir okul olacak."

Kayseri Lisesi Dernek Başkanı Ömer Uzunoğlu ve Kayseri Lisesi Derneği Onursal Başkanı Mehmet Savruk, Kayseri Lisesi’nden mezun olan Başkan Palancıoğlu’na destekleri için teşekkür etti. Kayseri Liselileri bir araya getiren etkinlik, Başkan Palancıoğlu’nun Kayseri Lisesi’nin eski mezunlarından Mehmet Çanakçıoğlu’na plaket takdim etmesiyle sona erdi.