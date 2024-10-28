Kayseri – Malatya karayolunda kaza 1 ölü 1 yaralı
Kayseri – Malatya karayolunda otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralı.
Kayseri Malatya karayolunda 21.00 sıralarında meydana gelen kazada Y.E.A idaresindeki otomobil S.A. isimli yayaya çarptı. Fren yapan otomobile arkadan gelen yolcu otobüsü ona da TIR çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri S.A. isimli yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşamını yitiren şahıs cenaze aracı ile morga kaldırılırken yaralı M.G. da hastaneye sevk edildi.