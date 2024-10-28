Kayserispor'a Sinan Kaloğlu ile 4 puan

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni teknik direktörü ile çıktığı 2 maçta mağlup olmazken hanesine 4 puan yazdırdı.

Kayserispor'a Sinan Kaloğlu ile 4 puan
Kayseri GündemEditör

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni teknik direktörü ile çıktığı 2 maçta mağlup olmazken hanesine 4 puan yazdırdı.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile çıktığı 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Teknik sorumlu Burak Yılmaz ile yolları ayırdıktan sonra genç teknik adam Sinan Kaloğlu ile sözleşme yapan sarı-kırmızılı kulüp, ligde çıkışa geçti. Önce Gaziantep FK maçından 2-2 beraberlik ile ayrılan Kayserispor, sonrasında Hatayspor’u 1-0 mağlup etti. Sezonun ilk galibiyetini de alan sarı-kırmızılılar, Sinan Kaloğlu yönetiminde hanesine 2 maçta 4 puan ekledi.

Bu hafta da sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek olan sarı-kırmızılı ekip, bir galibiyet daha alarak ligdeki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

İHA
Kayseri Gündem

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