Kayseri mantısını hem taklit ettiler, hem içine olmadık şeyler kattılar
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan ürünlerin tespitini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yayımlanan listede, İstanbul'daki bir firmanın 'Kayseri mantısı' adıyla ürettiği üründe taklit veya tağşiş yapıldığı açıklandı.
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