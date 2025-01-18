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3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin yaraladığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi İlçesi Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi

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