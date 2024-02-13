Kayseri, metreküpte alınan ücret sıralamasında 22. sırada

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda su faturalarına yüzde 20 indirim kararı verildi. Alınan kararla birlikte Kayseri, metreküpte alınan fiyat sıralamasında 17,48 TL ile 30 büyükşehir arasında 15’inci sıradan 22’inci sıraya geriledi. Bu sıralama ile birlikte en ucuz su kullanan iller arasında Kayseri, 8’inci sırada yerini aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde su fiyatları ile ilgili vermiş olduğu yüzde 20’lik indirim müjdesinin ardından gerçekleştirilen Meclis Toplantısı’nda alınan karar oy birliği ile kabul edildi. Alınan kararın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, metreküpte alınan fiyat sıralamasında 30 büyükşehir arasında 22’inci sırada yer aldı. En ucuz su kullanan kentler sıralamasında ise 8’inci sırada bulunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önce su tarife ücretlerinin 1 yıl süre ile sabitlendiğini, daha sonra ise yüzde 20 oranında indirim yapılacağının müjdesini vermişti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililere her zaman en ucuz ve kaliteli suyu ulaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Memba kalitesindeki içme suyunu sorumluluğumuzdaki bütün bölgelere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Çok şükür Kayseri’miz musluktan akan suyun gönül rahatlığı ile tüketilebildiği kentlerin başında geliyor” dedi. Temiz ve güvenilir içme suyunu hanelere ulaştırmanın belirli bir maliyeti olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti;

“Geçen ay malumunuz su fiyatları ile sabitleme yapmıştık. Kamuoyunda ister istemez beklenti oluşuyor. Elektrik ve doğalgaz konusunda cumhurbaşkanımızın sübvanse yaklaşımı içerisinde desteği söz konusudur. Gönül ister ki bedava verelim. Sabitlemeyle 600 milyon TL gitti, şimdi de yüzde 20 indirim yaptık. Bununla birlikte bir 500 milyon TL gitmiş oldu. Kayseri önceden 30 büyükşehir içerisinde su fiyatı sıralamasında 15’inci sıradaydı, bu indirimle 22’inci sıraya düşmüş oldu. Suyun metreküpü de 17,48 TL’ye indi. İçme suyumuzu vatandaşımıza en asgari fiyatla ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Vatandaşımıza feda olsun. Gönül ister ki daha fazla bir şeyler yapalım ancak her şeyin bir maliyeti olduğu gibi bu hizmetin de belli bir maliyeti var. Yatırımlarımız geçmişte olduğu gibi hız kesmeden devam edecek.”