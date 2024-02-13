Başkan Çolakbayrakdar: 'Dur durak bilmeden her mahalleye hizmet ulaştırıyoruz'

Kocasinan Belediyesi, Yenimahalle İnevler Sokak'ta asfalt çalışmasını tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sundu. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir mahallesinde alın teri ve izlerinin olduğunu belirterek, her alanda dur durak bilmeden çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dur durak bilmeden her mahalleye hizmet ulaştırıyoruz'
Kayseri GündemEditör

Kocasinan Belediyesi, Yenimahalle İnevler Sokak’ta asfalt çalışmasını tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sundu. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir mahallesinde alın teri ve izlerinin olduğunu belirterek, her alanda dur durak bilmeden çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenimahalle’deki İnevler Sokak’ta çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha güzel hale getirmek için yoğun gayret ettiklerini ifade etti. İlçe genelinde yapılan yol çalışmalarının hava şartları elverdiğince yoğun bir tempoda devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan’da her alanda dur durak bilmeden çalışmalar devam ediyor. Mevsim itibariyle Şubat ayındayız ama hava şartları elverdiği için asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl altyapısını tamamladığımız Yeşilmahalle’deki sokağımızın asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Biz, her noktada Kocasinan’ımıza hizmet etmeye ve Kocasinan’ımızın ihtiyaçlarını birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz için hizmetlerin en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Daha ferah ve daha nezih bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, modern belediyecilik anlayışıyla yolları alt ve üst yapısıyla birlikte yenilemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dur durak bilmeden her mahalleye hizmet ulaştırıyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Dur durak bilmeden her mahalleye hizmet ulaştırıyoruz'
İHA
Kayseri Gündem

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