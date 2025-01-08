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Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Yapay Zeka ve Robot Teknolojilerini İzleyecek

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, TBMM'de yeni bir göreve atandı. Meclis'te yapılan oylama sonucunda, robotları ve yapay zekayı yakın takibe alacak bir komisyonun üyesi oldu.

Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Yapay Zeka ve Robot Teknolojilerini İzleyecek

Böhürler, bilgisayar kontrolündeki robotların insan benzeri problem çözme yeteneklerini inceleyerek yapay zekanın gelişimini takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yapay zeka alanında hukuki altyapının oluşturulması ve bu teknolojinin getirdiği risklere karşı önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurdu. Bu komisyonda yer alan Böhürler’in yanı sıra Yunus Emre, Utku Çakırözer gibi tanınmış milletvekilleri de bulunuyor.

Ayşe Böhürler'in geçmişteki TV programcılığı ve yazarlık deneyimleriyle birlikte bu yeni sorumlulukla yapay zeka konusundaki gelişmeleri takip ederek kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor. Komisyon çalışmalarında detaylı incelemeler yaparak bilgi toplayacak olan Böhürler’in katkıları merakla bekleniyor.

Haber Merkezi

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